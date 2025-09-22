Армрестлер из Новосибирска Екатерина Никишева приняла участие в шоу «Титаны»

На телеканале ТНТ стартовал третий сезон масштабного спортивного реалити «Титаны».

В колизее собрались 111 участников, готовых пройти испытания, разработанные искусственным интеллектом. Среди них — чемпионка Европы и мира по армрестлингу из Новосибирска Екатерина Никишева.

С первых же минут она поразила других атлетов своей элегантностью и красотой. Екатерина появилась в эффектном длинном платье алого цвета с глубоким разрезом. Участники шоу не скупились на комплименты: «Выходит модель, точно не представитель армрестлинга», «Красивая, богиня», «Просто сногсшибательная», «Очень эффектная девушка, вот внешний вид бывает обманчив».

Первым испытанием для спортсменов стал динамический вис. Искусственный интеллект разделил участников на четыре группы, задача которых состояла в том, чтобы как можно дольше удерживаться на трёхметровой высоте над водой, держась за поперечную перекладину.

В результате 11 человек, показавших наихудший результат, выбыли из проекта. Екатерина Никишева успешно справилась с испытанием и продолжает борьбу.

Спортсменка с сильными эмоциями после выхода первого эпизода — она очень рада, что столько людей ее поддерживают, Екатерина не ожидала такого количества добрых пожеланий.