Автоледи Range Rover разгромила двор дома на улице Крылова в Новосибирске

Сибирячка снесла шлагбаум, а затем повредила четыре припаркованных во дворе автомобиля.

В Новосибирске женщина за рулем Range Rover устроила хаос во дворе дома на улице Крылова. Жительница Сибири сломала ограждение, и после этого протаранила четыре машины, припаркованные на придомовой территории.

Сотрудники дорожной полиции, которые приехали на место происшествия, установили, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышало допустимую норму в три раза.

В отношении нарушительницы составлены административные протоколы по нескольким статьям, включая управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Владельцам поврежденных автомобилей предстоит оценить ущерб и обратиться в страховую компанию. Страховщики, в свою очередь, имеют право регрессного требования к виновнице ДТП для компенсации выплаченных страховых сумм. Данное происшествие вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для обсуждения проблемы вождения в нетрезвом виде.