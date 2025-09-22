Четверо новосибирцев арестованы за организацию нелегального рынка оружия

Управление ФСБ России по Новосибирской области совместно с Управлением на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу пресекли деятельность межэтнической организованной преступной группы.

В её состав входили восемь граждан России и одного центральноазиатского государства, подозреваемых в масштабном производстве и сбыте оружия.

В ходе оперативных мероприятий у задержанных было изъято 126 единиц оружия, конструктивно схожих с пистолетами-пулеметами, автоматами, револьверами, винтовками и ружьями. Большинство из этих образцов предназначалось для последующей переделки в боевое огнестрельное оружие, а часть эксперты уже признали действующим оружием, адаптированным для стрельбы боевыми патронами.

Кроме того, из незаконного оборота изъяли более 3400 боеприпасов, свыше трёх килограммов пороха, приборы для бесшумной стрельбы, а также более 100 единиц холодного оружия. Во время обысков правоохранители также обнаружили детали и механизмы для переделки оружия и компоненты для создания самодельного взрывного устройства с использованием элементов ручного гранатомёта.

По данным следствия, организатором преступной группы является житель Новосибирска 1978 года рождения, ранее судимый за сбыт оружия. Остальные участники подозреваются в предоставлении помещений под нелегальные мастерские, посредничестве при сделках, а также непосредственном изготовлении и продаже оружия и боеприпасов.

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ). Избраны меры пресечения, включая заключение под стражу на два месяца и домашний арест.