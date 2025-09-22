Энергетики обеспечат мощностью один из крупнейших инвестиционных проектов Новосибирска

Началось строительство сетей для электроснабжения культурно-делового квартала «Сибирь–Метрополь», который создается на западе Новосибирска. Благодаря ему в третьем по численности населения городе России появится современное пространство для бизнеса и отдыха площадью почти 300 тыс. кв. м. Компания «Россети Новосибирск» обеспечит потребителя 4,7 МВт мощности. Общая сумма инвестиций энергетиков в проект составит порядка 24 млн рублей.

Объект будет запитан от подстанции 110 кВ «Горская». Недавно здесь прошла масштабная реконструкция: были заменены силовые трансформаторы, благодаря чему трансформаторная мощность выросла в 1,6 раза – до 80 МВА. В рамках технологического присоединения энергетики проложат более 4 км кабельных линий электропередачи.

Культурно-деловой квартал будет состоять из четырех башен, где разместятся конгрессно-выставочный комплекс, гостиница, ИТ-хаб. Рядом на берегу Оби будет обустроен пляж с оздоровительным центром. Завершение проекта планируется в 2029 году, но «Россети» выполнят работы со своей стороны заблаговременно – уже в 2027 году. Это позволит реализовать девелоперский проект в установленные сроки.