Ежедневный жёсткий контроль и форсирование работ: Губернатор НСО дал поручение областному минстрою по завершению строительства новой школы в Татарске

В новой школе смогут обучаться 550 ребят, сейчас строительные работы, по словам докладчика, идут уже на верхних этажах здания. Ежедневно на площадке задействовано порядка 40 рабочих.

Дмитрий Тимонов отметил: наличие высоких грунтовых вод требовало корректировки проектной документации, но эта работа ведётся параллельно со строительством и не повлияет на сроки сдачи объекта. После ЧС в школе №5 будут приняты дополнительные меры для того, чтобы ввести новое образовательное учреждение в строй к 1 сентября следующего года.

«Сегодня у строителей возможности для раскачки уже не осталось, сами понимаете, в какой ситуации мы находимся, – подчеркнул Андрей Травников. – Поэтому необходим ежедневный контроль возведения школы со стороны управления капитального строительства, со стороны специалистов областного минстроя и нужно максимальное форсирование работ».