Губернатор Андрей Травников поручил пересмотреть приоритеты развития территорий региона в пользу безопасности действующих объектов

Такое поручение было дано в связи с чрезвычайной ситуацией в Татарском муниципальном округе, где в воскресенье произошло обрушение правого крыла здания средней общеобразовательной школы №5. Пострадавших нет, на данный момент учащиеся переведены на дистанционное обучение, здание школы оцеплено, а причина обрушения устанавливается.

«Все жёсткие решения будут приниматься после завершения расследования. Сегодня единственное, с чем нужно торопиться, это минимизация последствий и предупреждение подобных возможных ситуаций», – заявил Губернатор во время оперативного совещания.

Глава региона поручил министерству образования совместно со специалистами министерства строительства опросить все муниципалитеты, в том числе подведомственные организации: когда, чьими силами проводились обследования зданий, оценить качество этих обследований, а также выводы и риски, которые там обозначены. И на основании этого анализа пересмотреть трёхлетние бюджетные планы: прежде всего с точки зрения обеспечения безопасности действующих объектов и форсировать работы там, где требует состояние того или иного здания.

Аналогичную работу должны провести по объектам с массовым пребыванием граждан и министерство образования, министерство культуры, министерство труда и социального развития, министерство физической культуры и спорта.

«Этот случай, только чудом не приведший к трагедии и по-настоящему страшный, заставляет нас по-новому посмотреть на приоритеты в работе и, наверное, скорректировать планы.

Много предложений и пожеланий по строительству объектов и благоустройству территорий звучит от глав муниципалитетов, от депутатов и руководителей различных ведомств. Но после этого случая всем необходимо осознать, что вторая смена в школе, маленький спортивный зал или отсутствие бассейна в посёлке – это не самая страшная беда, которая может случиться. Необходимо привести в порядок те здания, которые сегодня не в должной мере обеспечивают безопасность нахождения там людей, особенно детей.

Это касается других и министерств, где есть объекты с массовым пребыванием людей: минздрав, минсоц, минкульт, минспорт. Но в первую очередь это надо сделать по учреждениям образования в связи с наличием там детей. На основании этого ещё раз посмотрим на наши трёхлетние планы», – заявил Андрей Травников.

Напомним, что с 22 по 24 сентября образовательный процесс для учеников школы №5 будет организован в дистанционном режиме. Далее учеников готовы принять школа №9, находящаяся рядом, школа-интернат. В случае принятия решения в пользу последней администрация Татарского муниципального округа организует подвоз школьников к месту обучения.