Москва затребовала доклад о ходе расследования обрушения школы в Татарске под Новосибирском

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело.

В связи с происшествием, центральные власти в Москве запросили оперативный и подробный доклад о ходе расследования причин обрушения. Особое внимание уделяется соблюдению всех норм безопасности при строительстве и эксплуатации образовательных учреждений.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, представители МЧС и местные власти. Проводится тщательный осмотр поврежденного здания, опрос свидетелей и анализ проектной документации. Задача следствия – установить все обстоятельства, приведшие к обрушению, и определить степень ответственности виновных.

Министерство образования и науки РФ также подключилось к расследованию. Специалисты ведомства планируют провести внеплановые проверки технического состояния зданий школ в Новосибирской области и других регионах страны. Главная цель – предотвратить подобные инциденты в будущем.