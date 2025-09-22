82.76% -1.2
сегодня
22 сентября, 08:08
пробки
5/10
погода
+12.2°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 07:17
общество

Москва затребовала доклад о ходе расследования обрушения школы в Татарске под Новосибирском

Фото: СК РФ по НСО
По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело.

В связи с происшествием, центральные власти в Москве запросили оперативный и подробный доклад о ходе расследования причин обрушения. Особое внимание уделяется соблюдению всех норм безопасности при строительстве и эксплуатации образовательных учреждений.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, представители МЧС и местные власти. Проводится тщательный осмотр поврежденного здания, опрос свидетелей и анализ проектной документации. Задача следствия – установить все обстоятельства, приведшие к обрушению, и определить степень ответственности виновных.

Министерство образования и науки РФ также подключилось к расследованию. Специалисты ведомства планируют провести внеплановые проверки технического состояния зданий школ в Новосибирской области и других регионах страны. Главная цель – предотвратить подобные инциденты в будущем.

Дарья Лапина
