Мотоциклист погиб в ДТП на Северном обходе под Новосибирском

46-летний мотоциклист получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи.

По информации, предоставленной новосибирским областным управлением ГИБДД, шестидесятилетний водитель автомобиля ехал из Коченёво в сторону Мошково. На тридцать пятом километре трассы он совершил разворот, в результате чего произошло столкновение с попутным мотоциклом.

К сожалению, сорокашестилетний мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и следственная группа. Проводятся мероприятия по установлению всех деталей и причин произошедшей трагедии.