82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 сентября, 10:24
пробки
3/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
82.76% -1.2
сегодня
22 сентября, 10:24
пробки
3/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 08:37
общество

Мотоциклист погиб в ДТП на Северном обходе под Новосибирском

Фото: ГИБДД НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

46-летний мотоциклист получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи.

По информации, предоставленной новосибирским областным управлением ГИБДД, шестидесятилетний водитель автомобиля ехал из Коченёво в сторону Мошково. На тридцать пятом километре трассы он совершил разворот, в результате чего произошло столкновение с попутным мотоциклом.

К сожалению, сорокашестилетний мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и следственная группа. Проводятся мероприятия по установлению всех деталей и причин произошедшей трагедии.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.