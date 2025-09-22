Новая школа взамен разрушенной появится возле кладбища под Новосибирском

В рухнувшем здании раньше находился избирательный участок.

По мнению Юрия Усакова, причиной обрушения стен школьного здания стали демонтажные работы, проводившиеся поблизости. Депутат пояснил, что рядом планировалось возведение новой школы, для чего были установлены сваи и возведен каркас. Однако, впоследствии выяснилось, что использованные материалы не соответствуют требованиям, и конструкцию демонтировали. Именно после этих действий на стенах старой школы образовались трещины.

"Строители приступили к извлечению свай, располагавшихся примерно в 30 метрах от угла здания. Работа кранов, в сочетании с дождливой погодой, по всей видимости, привела к расшатыванию грунта", — поделился депутат с журналистом BFM-Новосибирск.

В обрушившемся здании ранее располагался избирательный участок. В настоящее время в школе обучаются 210 детей. К счастью, инцидент произошел в нерабочий день, что позволило избежать жертв.

Городская администрация заявила о планах по строительству новой школы, рассчитанной на 500 учеников. Однако, как сообщает источник, и этот проект сталкивается с трудностями.

"Новую школу возводят на болотистой местности на окраине города, по соседству с кладбищем. Меня удивляет, как можно строить школу на болоте? Я вырос неподалеку от этого места, мы там купались. Как дети будут учиться в таких условиях? Представьте, ученик отвечает у доски, а за окном звучит похоронная музыка. Кто выбрал это место? Люди возмущены", — выразил свое недоумение Юрий Усаков.