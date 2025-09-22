82.76% -1.2
сегодня
сегодня
22 сентября, 12:37
пробки
4/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 10:57
общество

Новосибирск занял первое место в голосовании за звание Культурной столицы России-2027

Фото: Сиб.фм
Всего город набрал 77427 голосов.

Набрав 77427 голосов, Новосибирск возглавил рейтинг претендентов на звание "Культурной столицы России-2027".

Лидирующую позицию удалось занять благодаря энергичной поддержке жителей Сибири, однако для удержания первенства важен каждый голос. В настоящее время в тройку лидеров также входят Вологда (77225 голосов) и Челябинск (76788 голосов).

Победа в конкурсе откроет для Новосибирска новые горизонты: финансирование и модернизацию учреждений культуры, проведение масштабных мероприятий. Приток туристов и инвестиций станет мощным стимулом для дальнейшего развития города.

Дарья Лапина
Журналист

