Новосибирск занял первое место в голосовании за звание Культурной столицы России-2027

Набрав 77427 голосов, Новосибирск возглавил рейтинг претендентов на звание "Культурной столицы России-2027".

Лидирующую позицию удалось занять благодаря энергичной поддержке жителей Сибири, однако для удержания первенства важен каждый голос. В настоящее время в тройку лидеров также входят Вологда (77225 голосов) и Челябинск (76788 голосов).

Победа в конкурсе откроет для Новосибирска новые горизонты: финансирование и модернизацию учреждений культуры, проведение масштабных мероприятий. Приток туристов и инвестиций станет мощным стимулом для дальнейшего развития города.