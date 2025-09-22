Новосибирская область сохраняет лидерские позиции в рейтинге научно-технологического развития России

Инфраструктура для инноваторов активно растёт в рамках проектов развития «Технопарка», цель которых – создание новых объектов инновационной инфраструктуры – производственных, офисных и лабораторных помещений для субъектов малого и среднего предпринимательства.

О ходе работы по данным направлениям во время оперативного совещания Губернатору Андрею Травникову доложил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

Так, по словам министра, для закрепления молодых учёных в науке реализуется поддержка молодёжных лабораторий. В Новосибирской области работают шесть таких лабораторий, поддержанных на федеральном уровне, и три, поддержанных на региональном.

В качестве примера практического применения результатов работы молодёжной лаборатории министр привёл лабораторию «Биоинженерия» НГТУ, проект «Биоразлагаемые гели на основе природных и синтетических полимеров с возможностью депонирования бактерий и их метаболитов, полезных для растениеводства».

К 2025 году создан опытный образец, успешно прошедший испытания в реальных условиях. Благодаря данной технологии и при поддержке «СиббиоНОЦ» будет запущена производственная линия, налажено промышленное производство удобрения.

Также, сообщил Вадим Васильев, для поддержки талантливой молодёжи, вовлечения её в научную, научно-техническую деятельность и технологическое предпринимательство в 2025 году на конкурсной основе предоставлено 30 грантов Правительства Новосибирской области по 500 тыс. рублей; 17 именных премий регионального Правительства за выдающиеся научные достижения; 18 именных стипендий для проведения перспективных научных исследований и разработок.

Высокий уровень работы с начинающими инноваторами обеспечивают Бизнес инкубатор Академпарка и Новосибирский областной инновационный фонд.

«По направлению «развитие научной инфраструктуры» самым важным научным проектом не только для нашего региона, но и для всей страны является запуск ЦКП СКИФ», – заявил министр.

В текущем году планируется завершение строительно-монтажных работ. И уже в следующем году в планах – введение в эксплуатацию шести станций первой очереди, а также промышленная эксплуатация источника синхротронного излучения ЦКП СКИФ.

Ещё один важный проект — строительство кампуса мирового уровня НГУ. Создание объектов I очереди, строительство которой осуществлялось за счёт средств благотворителя, завершено в 2024 году. Завершение строительства II очереди планируется в I квартале 2026 года.

«Трансфер и коммерциализация технологий. Тут самый большой объём средств из наших субсидий мы традиционно направляем на поддержку инноваторов и учёных через трансфер технологий. В 2025 году поддержали 33 проекта на общую сумму 123,5 млн рублей в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, телекоммуникационных технологий, транспорта, строительства и иных.

Надеемся, что реализация мероприятий областной госпрограммы будет и дальше способствовать закреплению молодёжи в науке, созданию нашими учёными новых перспективных разработок и внедрению этих разработок в реальный сектор экономики», – подчеркнул министр.

Добавим, что Новосибирская область традиционно входит в число регионов лидеров научно-технологического развития. Это подтверждается высокими позициями в рейтингах: 5 место в рейтинге НТР и 6 место в рейтинге инновационного развития ВШЭ.

С 2023 года наш регион лидирует по объёмам средств регионального бюджета, выделяемым на поддержку научных проектов вместе с Российским научным фондом. Ежегодно регион поддерживает более 60 проектов, выделяя на эти цели около 86 млн рублей, столько же даёт РНФ.