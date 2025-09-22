82.76% -1.2
сегодня 18:37
общество

Новосибирские чиновники обсудили на заседании борьбу с наркоманией

Фото: правительство НСО
На заседании антинаркотической комиссии Новосибирской области, которое 22 сентября провел губернатор Андрей Травников, обсудили ключевые направления борьбы с наркоманией.

Основное внимание уделили сокращению вовлеченности жителей в незаконный оборот запрещенных веществ и совершенствованию системы наркологической помощи, включая диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию.

Губернатор Травников подчеркнул исключительную важность профилактической работы, а также необходимость выстраивания комплексной системы поддержки и реабилитационных программ для зависимых.

С основным докладом выступила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева. Она рассказала об организации социальной реабилитации для людей с наркозависимостью в соответствии с федеральным законодательством. Такую помощь в полустационарной форме оказывает областной комплексный центр социальной адаптации. Услуги предоставляются на протяжении шести месяцев дееспособным гражданам, уже завершившим лечение и медреабилитацию.

В центре пациентам доступен широкий спектр поддержки: социально-психологическая, педагогическая, трудовая и правовая. Для родственников организованы консультации и работает «Школа осознанного родительства». Дважды в год проводится «Выездной лагерь выходного дня», а также активно развивается институт наставничества.

По итогам заседания профильным ведомствам поручено продолжить работу по социальной реабилитации взрослых с наркозависимостью. Кроме того, необходимо разработать и утвердить регламент межведомственного взаимодействия для оптимизации этого процесса и усилить профилактическую работу в области.

Денис Дычаковский
Журналист

