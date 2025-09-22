82.76% -1.2
сегодня 11:45
общество

Новосибирский министр ЖХК Денис Архипов подал в отставку

Фото: Суды НСО
Чиновника судили за злоупотребление и превышение полномочий.

22 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении Евгения Назарова новым министром ЖКХ и энергетики. Предыдущий министр, Денис Архипов, был уволен после признания его виновным по двум уголовным статьям: злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Приговор вступил в силу 17 сентября.

Архипова признали виновным в двух эпизодах. Первый связан с выделением 10 миллионов рублей АО «Экооператор» в 2018 году, когда он был замминистра. Средства были выделены как инвестиции, но компания не стала региональным оператором, и часть денег была потрачена. Второй эпизод касается отзыва требования банковской гарантии в размере 220 миллионов рублей от регоператора «Экология-Новосибирск» в 2022 году, что, по мнению следствия, было сделано в интересах компании, а не бюджета.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
