Новосибирцам напомнили о популярных схемах телефонных мошенников

В Новосибирске участились случаи обмана по телефону, где аферисты притворяются работниками полиции. Они требуют от людей перечислить деньги, шантажируя вымышленными уголовными преследованиями.

По данным Следственного комитета РФ, мошенники названивают гражданам, выдавая себя за следователей и заявляя о возбужденных уголовных делах. Преступники могут пересылать фальшивые документы и настаивать на срочном переводе денежных средств для прекращения псевдо-"уголовного дела".

Кроме того, они уверяют, что личная информация граждан якобы использовалась в криминальных схемах, и предлагают перевести сбережения на "защищенный счет". Зачастую мошенники представляются высокопоставленными должностными лицами, чтобы вызвать панику и дезориентировать потерпевшего.

Следственный комитет подчеркивает, что все официальные процедуры осуществляются только в установленном порядке и никогда не предполагают перевода денег по телефону. Гражданам рекомендуется проявлять осторожность и информировать правоохранительные органы о подобных ситуациях.