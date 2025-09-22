Новосибирцам рассказали о строжайших запретах в день осеннего равноденствия 22 сентября

Осеннее равноденствие – это не просто астрономическое событие, знаменующее переход от лета к осени. Для многих это еще и время глубоких традиций, поверий и, конечно же, строгих запретов. Какие же действия категорически не рекомендуется совершать в этот день, чтобы не навлечь на себя беду и не упустить возможности на удачу?

Игнорирование памяти предков

Осеннее равноденствие, как и другие важные даты в народном календаре, тесно связано с почитанием предков. Считается, что в этот день границы между мирами истончаются, и духи умерших родственников становятся ближе к живущим. Поэтому, пренебрегая памятью о них, можно лишить себя их защиты и поддержки. Рекомендуется посетить кладбище, помолиться за упокой душ ушедших, или просто вспомнить о них в тихой домашней обстановке.

Сквернословие и негативные мысли

В этот день особенно важно следить за своими словами и мыслями. Негативные высказывания, ругань и злоба не только портят настроение окружающим, но и привлекают в жизнь негативные события. Чистота помыслов и позитивный настрой – залог гармоничного и удачного года. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, говорите только добрые слова и желайте всем блага.

Отказ от помощи нуждающимся

Осеннее равноденствие – время щедрости и милосердия. Если кто-то обратится к вам за помощью, не отказывайте, даже если это потребует от вас определенных усилий. Помните, что добрые дела возвращаются сторицей. Будь то материальная помощь, моральная поддержка или просто добрый совет – любое проявление сочувствия и участия будет оценено по достоинству.

Хотя день осеннего равноденствия считается временем подведения итогов и подготовки к зиме, лениться в этот день категорически запрещено. Энергия дня требует активности и целеустремленности. Займитесь делами, которые давно откладывали, наведите порядок в доме, завершите начатые проекты. Активные действия придадут вам сил и уверенности в будущем.

Ссоры и конфликты в семье

Семейные отношения в день осеннего равноденствия должны быть особенно гармоничными и теплыми. Избегайте ссор и конфликтов, старайтесь проводить время вместе, в тихой и спокойной обстановке. Это время для укрепления семейных уз, для проявления любви и заботы друг о друге. Совместный ужин, приятная беседа или просто просмотр фильма в кругу семьи помогут создать атмосферу тепла и уюта.

Неуважение к природе и урожаю

Осеннее равноденствие – это время благодарности природе за щедрый урожай. Нельзя проявлять неуважение к плодам земли, выбрасывать еду или небрежно относиться к собранным дарам. Старайтесь использовать урожай рационально, заготавливайте запасы на зиму, делитесь излишками с нуждающимися. Проявляя уважение к природе, вы обеспечите себе ее поддержку и благосклонность в будущем.

Соблюдая эти простые запреты и придерживаясь традиций, жители Новосибирска смогут провести день осеннего равноденствия в гармонии с собой и окружающим миром, привлечь в свою жизнь удачу и благополучие на весь предстоящий год.