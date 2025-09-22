Новосибирцев попросили не пугаться перехвата ТВ-сигнала

24 сентября 2025 года, с 10:43 до 10:44, в Новосибирской области пройдет плановая проверка системы оповещения населения.

В рамках мероприятия будет распространено тестовое сообщение с текстом «Техническая проверка». Информация об этом размещена в официальном телеграм-канале региона «Новосибирская область. Официально».

На время проведения проверки будет приостановлено вещание телеканалов, входящих в первый мультиплекс: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

Также тестовый сигнал поступит в эфир ведущих радиоканалов: «Вести FM», «Маяк» и «Радио России». Основная цель мероприятия – проверить работоспособность и готовность системы информирования к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.