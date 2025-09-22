Обсуждение ЖК «Невский» в новосибирском Горсовете вылилось в скандал про СВО

Обсуждение проекта ЖК «Невский» на комиссии по правилам землепользования и застройки в мэрии Новосибирска вылилось в публичный конфликт между членом комиссии Евгением Яковенко и девелопером Александром Бoйко, который и планирует строить ЖК. Поводом для дискуссии стали не градостроительные нормы и не отклонение от них, а финансирование СВО. Подробности Сиб.фм рассказал общественник Михаил Рязанцев.

«На комиссии обсуждалось несколько десятков вопросов по землепользованию и застройке. Свой проект ЖК «Невский» пришёл защищать девелопер Александр Бoйко. После его выступления слово взял Евгений Яковенко и поднял тему, которая к застройке не имеет отношения», — сказал Рязанцев.

Михаил прислал в редакцию видеозапись конфликта. Яковенко говорит, о том, что Бoйко якобы обещал профинансировать новосибирский батальон «Вега», но слова не сдержал, аргументируя это тем, что еще не определился, на чьей он стороне.

«У меня поэтому есть к нему вопросы, думаю у спецслужб они тоже должны возникнуть», — сказал Яковенко.

В ответ Бoйко заявил, что не считает приемлемым афишировать благотворительность. Также он намекнул на то, что не все средства, которые жертвуют батальону «Вега» доходят до назначения.

Сиб.фм пообщался с участниками этой краткой, но яркой дискуссии.

Позиция Яковенко

Как говорит Евгений Станиславович, припомнить былое его побудил «образ порядочного бизнесмена», который якобы создает себе Бoйко.

«А у нас, да, был такой, к сожалению, эпизод, когда мы при формировании подразделение «Вега» обратились к нему с просьбой приобрести технические средства для повышения боеспособности: речь шла о генераторах и аэроскопах. Это было осенью 2022 года, вскоре после объявления частичной мобилизации. И Бoйко нас подвел, хотя обещал изначально помочь. Мотивировал он так: у меня родственники на Украине, я за них молюсь. Я ему сказал, пусть они молятся: это они предатели. А мы как наши предки боремся с фашизмом», — говорит Яковенко.

Евгений Станиславович утверждает, что Бoйко получил господдержку на сумму свыше 100 миллионов рублей, а сам якобы не ответил государству тем же.

«Когда верховный главнокомандующий обратился с тем, что тяжелая ситуация, некоторые люди встали с риском для жизни, на защиту, не думая о себе. А он денег пожалел, а еще и причину такую назвал», — подытожил Яковенко.

Что говорит девелопер

В разговоре с Сиб.фм Александр Бoйко отметил, что тезисы Яковенко об отсутствии его вклада в успешное окончание СВО недостоверны.

«Из последних выступлений президента Владимира Путина и членов правительства следует, что на СВО был направлен каждый третий полученный от налогов рубль за минувший год. За последние 3,5 года я заплачу около миллиарда рублей налогами, посчитайте сами мой вклад в поддержку российской армии. У меня возникает вопрос к Яковенко: «а сколько его участие личное, кроме «бла-бла-бла»? — отметил Бoйко.

Бoйко утверждает, что ни у первых лиц региона, ни у командира отряда «Вега» Андрея Панферов нет и не было претензий по поводу отсутствия поддержки СВО.

«У всех есть мой телефон. Они просто звонят и говорят: «Саша, помоги нам!». Так что не стоит слушать всяких лиц красноречивых, красиво поющих. Вообще, не собирался все это выносить на публику, вынудили меня. Считаю, что любая благотворительность должна совершаться в тишине, а не на показ», — сказал Александр Бoйко.

Отметим, что по результатам прошедших выборов Александр Бoйко стал членом Заксобрания НСО, а Евгений Яковенко лишился депутатского мандата.