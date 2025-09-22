Подростки гоняют на питбайках по лесной поляне, где отдыхают жители Первомайского района Новосибирска

Излюбленное место отдыха жителей Первомайского района «оккупировали» юные байкеры.

В редакцию новостного портала «Весь Искитим» обратилась жительница Первомайского района с жалобой на подростков, устраивающих несанкционированные соревнования на поляне, излюбленном месте отдыха горожан в выходные дни.

По словам Марины, местной жительницы, эта поляна, расположенная примерно в километре от жилого массива «Сокольники» по улице Ошанина, хорошо известна многим. Она уточнила, что это место популярно среди грибников и жителей близлежащих улиц, таких как Одоевского и Ошанина. В погожие дни туда приезжают целыми семьями и даже классами, что наблюдалось и в последние выходные.

Однако, по словам отдыхающих, в текущем сезоне их отдых был омрачен молодыми мотоциклистами, облюбовавшими поляну для других целей. Вместо тихого отдыха, место превратилось в импровизированную трассу для гонок и площадку для обучения навыкам вождения мотоцикла.

