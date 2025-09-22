«Простите нас, дети»: Жители Татарска НСО возмущены рухнувшей школой. Что ответила администрация?

Многие из них благодарят Бога, что трагедия произошла в выходной день, а не в будний. Чудом удалось избежать жертв.

Жители Татарска, где 21 сентября рухнула часть школы №5, активно делятся своими мыслями в сети. Часть комментариев опубликована в паблике «Татарск-Online».

«Помолитесь все, что это произошло сегодня, а не завтра или в любой будний день! Особенно те, кто подписывал документы о приемке данной школы на текущий учебный год! В голове не укладывается какая могла случится трагедия..», – пишет Анастасия Носова.

«Дорогие дети! Хочу попросить прощение за всех взрослых — которые к этому причастны», – добавляет Леся Алексеева.

«Страшно представить если бы там были дети...», – подчеркивает местный житель по имени Алексей.

«Как ее допустили до учебного года? Разве школы не проходят проверку?», – задается вопросом Елена Бондаренко.

«Как будет происходить дальнейшее обучение наших детей, кто будет возить детей в школы? Наймете автобус и будете возить? Спасибо Господу Богу, что оберег наших детей и персонал школы... Страшно представить», – отмечает Александра Тараненко.

«Кошмар! Надеюсь, теперь все школы пройдут повторные проверки», – пишет Татьяна Баранец.

В администрации Татарского округа прокомментировали ЧП:

«Перед началом учебного года школа №5, была комиссионно обследована на предмет безопасности и пригодности для эксплуатации. Комиссией было признано, что здание школы готово к проведению учебного процесса, замечаний и предписаний по итогам проверки не выносилось. На данный момент территория школы оцеплена, на месте работают сотрудники полиции. В ближайшее время будет проведена экспертиза для установления причин произошедшего обрушения».

Напомним, что ученики рухнувшей школы будут временно учиться в другой, соседней.