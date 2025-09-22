Рабочий погиб на строительном объекте под Новосибирском

В Новосибирской области начато расследование несчастного случая на стройке, который привёл к гибели человека.

Трагедия произошла 20 сентября в рабочем посёлке Краснообск.

По предварительной информации Государственной инспекции труда, в середине дня на площадке жилого комплекса произошло обрушение фасадного подъёмника. Находившийся в нём подсобный рабочий сорвался с высоты, соответствующей четвёртому этажу. Медики, прибывшие на место, пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался от полученных травм.

Как сообщил руководитель инспекции Вадим Балашов, в отношении компании-работодателя инициирована выездная проверка. В её рамках особое внимание будет уделено соблюдению норм охраны труда при проведении строительных работ. Для установления всех причин и обстоятельств происшествия также создана специальная комиссия.

