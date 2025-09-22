82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 01:05
пробки
0/10
погода
+12.5°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 01:05
пробки
0/10
погода
+12.5°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
вчера 22:24
проиcшествия

Рабочий погиб на строительном объекте под Новосибирском

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области начато расследование несчастного случая на стройке, который привёл к гибели человека.

Трагедия произошла 20 сентября в рабочем посёлке Краснообск.

По предварительной информации Государственной инспекции труда, в середине дня на площадке жилого комплекса произошло обрушение фасадного подъёмника. Находившийся в нём подсобный рабочий сорвался с высоты, соответствующей четвёртому этажу. Медики, прибывшие на место, пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался от полученных травм.

Как сообщил руководитель инспекции Вадим Балашов, в отношении компании-работодателя инициирована выездная проверка. В её рамках особое внимание будет уделено соблюдению норм охраны труда при проведении строительных работ. Для установления всех причин и обстоятельств происшествия также создана специальная комиссия.

Ранее Сиб.фм писал о том, что один рабочий погиб и один пострадал на стройке в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.