Размер стипендий в новосибирских вузах теперь 100 тысяч рублей

Для получения повышенной стипендии необходимо продемонстрировать значительные успехи в учебной, научной и общественной деятельности.

Повышенную стипендию надо ещё заслужить высокими достижениями в учёбе, а также во вне учебной деятельности. Об этом пишет Atas.info.

В Новосибирском государственном университете успевающие абитуриенты, демонстрирующие блестящие результаты при поступлении, могут рассчитывать на ежемесячную стипендию до 15 тысяч рублей. Победители и призеры общероссийских олимпиад для старшеклассников получают еще больше – до 30 000 рублей. Активные участники научных проектов в НГУ могут претендовать на выплаты до 100 тысяч рублей, поскольку эти средства складываются из повышенных государственных, президентских стипендий и грантовой поддержки научно-исследовательских учреждений.

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) студенты бакалавриата, демонстрирующие отличную успеваемость, получают 7 тысяч рублей ежемесячно, а магистранты – 8,5 тысяч рублей. Студенты технических направлений, активно вовлеченные в научно-исследовательскую работу, имеют возможность получать до 60 тысяч рублей.