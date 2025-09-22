Режим ЧС введен в Татарске из-за обрушения школы

Следствие продолжается, чудом не оказалось пострадавших.

В связи с внезапным разрушением правой части здания средней общеобразовательной школы №5, расположенной по адресу: улица Комиссаровская, дом 24, было объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации. Информация об этом была распространена пресс-службой областной прокуратуры.

С завтрашнего дня, 22 сентября, ученики данной школы временно переходят на удаленный формат обучения. Впоследствии будет рассмотрен альтернативный вариант с их распределением по другим учебным учреждениям города. Значительная часть здания школы №5 в Татарске была полностью уничтожена в результате обрушения, произошедшего утром 21 сентября. К счастью, на момент инцидента в здании отсутствовали люди.

Согласно имеющимся данным, здание школы было возведено около 90 лет назад и на протяжении длительного времени находилось в неудовлетворительном состоянии. Тем не менее, в августе текущего года образовательное учреждение успешно прошло ежегодную проверку и было признано пригодным для эксплуатации в новом учебном году.

Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области инициировал уголовное дело по статье, касающейся ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, повлекшего тяжкие последствия. Прокурорский надзор осуществляет контроль за ходом следствия. На место происшествия немедленно прибыли исполняющий обязанности межрайонного прокурора и руководитель Министерства образования Новосибирской области, Мария Жафярова. Вокруг территории школы установлено ограждение. Проводятся следственные мероприятия.