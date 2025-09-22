Российских пенсионеров ждет разовая выплата к 1 октября

В преддверии Дня пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября, в ряде регионов России пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

В связи с приближением Международного дня пожилых людей, отмечаемого ежегодно 1 октября, в некоторых российских регионах пенсионерам могут быть предоставлены дополнительные денежные средства. Данная инициатива осуществляется региональными властями, финансирование обеспечивается из местных бюджетов. О новых формах помощи пожилым людям рассказал Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ.

Причина выделения дополнительных выплат ко Дню пожилого человека заключается в необходимости оказания поддержки пожилым гражданам в условиях увеличения затрат на продукты питания, медикаменты и жилищно-коммунальные услуги. По словам Виноградова, размер и порядок получения доплат определяются регионом проживания пенсионера, так как решения о предоставлении средств принимаются региональными властями с учетом финансовых возможностей и реализуемых социальных программ.

В ряде муниципалитетов уже действуют отдельные меры поддержки, приуроченные к Международному дню пожилых людей. В некоторых случаях пенсионерам предоставляется единовременная материальная помощь или льготы на оплату различных услуг.

Пенсионерам рекомендуется заблаговременно обратиться в территориальное отделение Социального фонда или в многофункциональный центр (МФЦ) для получения информации о наличии выплат в своем регионе. Специалисты этих организаций предоставят подробную информацию о действующих местных программах, порядке подачи заявления и способах получения средств. Актуальная информация также публикуется на официальных сайтах органов социальной защиты и местных администраций.

В большинстве регионов единовременные выплаты ко Дню пожилого человека перечисляются автоматически на те же счета, на которые поступает пенсия.