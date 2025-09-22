СГК модернизирует центральные тепловые пункты Новосибирска

Новосибирская теплосетевая компания (входит в группу компаний СГК) завершает работы по модернизации десяти центральных тепловых пунктов (ЦТП) — из 14-ти, запланированных по инвестпрограмме 2025 года. Общий объем вложений до конца года составит 266 млн рублей. Мероприятия должны повысить надёжность и качество отопления и горячего водоснабжения почти 22 тысяч жителей.

Работы на 14 ЦТП, запланированные до конца 2025 года, улучшат качество теплоснабжения 306 объектов: 170 многоквартирных домов, 121 общественного здания, 12 детских образовательных и трех лечебных учреждений. Это затронет 21 800 жителей.

К началу отопительного сезона основные работы по проектам модернизации выполнены на десяти ЦТП по программе «Надежный Левый берег». Подрядчики завершают пусконаладку нового оборудования центральных тепловых пунктов, оно готовится к включению в работу.

Левобережье

Тепловые пункты — узлы в системах централизованного теплоснабжения, обеспечивающие эффективное распределение тепловой энергии от теплоисточника до жилых домов и зданий — оснастили модулями повысительно-корректирующих насосов. Новые модули, состоящие из насосов и микропроцессорных контроллеров, позволят регулировать давление воды в системах отопления.

Оборудование поддержит теплоснабжение в домах как в штатном режиме, так и в случае возникновения дефекта. На время ремонта теплоноситель будет циркулировать в системах отопления и позволит защитить трубы от риска перемерзания, а также повреждений при запуске.

ЦТП-л90 по адресу Горский, 54А после модернизации. Установлены новые модули, которые состоят из насосов и микропроцессорных контроллеров.

В штатном режиме работы новые системы дадут возможность постоянного мониторинга параметров работы ЦТП и автоматизации управления процессами.

Добавлены GPS-модули с программным обеспечением, которые позволяют в онлайн-режиме передавать информацию на центральный диспетчерский пункт.

В частности, будет повышена эффективность регулирования температуры подачи теплоносителя; мониторинга состояния насосов и управления ими; контроля и управления кранами с электроприводами на входах-выходах трубопроводов ЦТП.

В ближайшее время новое оборудование будет установлено еще на двух тепловых пунктах. Оставшиеся мероприятия не повлияют на ход отопительного сезона.

Всего мероприятия программы охватывают 12 ЦТП левого берега:

ЦТП-к38, ул. 3 пер. Бурденко,8

ЦТП-к06, ул. Вертковская,35

ЦТП-л100, ул. Титова, 18

ЦТП-л15, ул. Пермитина,18

ЦТП-л12, пр. К. Маркса,53

ЦТП-к09, ул. Новогодняя,32

ЦТП-л14, ул. Ватутина,26

ЦТП-к46, ул. Бурденко,14А

ЦТП-л60, ул. Р.Корсакова,5/1

ЦТП-л59, ул. Р.Корсакова, 3

ЦТП-л90, ул. Горский, 54а

ЦТП-л49, мкр. Горский, 5.

Правый берег

Также готовятся масштабные работы на правом берегу: на ЦТП-о34 на Выборной,124 и на ЦТП-д48 по пр. Дзержинского,71а.

В первом случае запланирована полная реконструкция оборудования теплового пункта. К замене готовится весь комплекс оборудования: для поддержания заданной температуры горячего водоснабжения, погодного регулирования, управления насосами, диспетчеризации. Модернизация повысит качество подачи теплоносителя, ускорит реагирование в случае сбоев в работе и снизит затраты на функционирование пункта.

От ЦТП в Дзержинском районе подрядчики заменят линии циркуляции, что кардинально улучшит качество подачи теплоносителя. При этом замена циркуляционных трубопроводов планируется без перекрытия проездов — под дорогами трубы будут проложены в футлярах.

По итогам 2025 года на модернизацию 14-ти новосибирских ЦТП СГК направит 266 млн рублей.

Всего за 2025 год с учетом модернизации, капитального и текущего ремонта, а также строительства, СГК планирует вложить в теплосетевой комплекс 9,5 млрд рублей — на 40% больше, чем в 2024-м. Основные направления работ — замена теплосетей, модернизация ЦТП и ПНС.