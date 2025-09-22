82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 01:05
пробки
0/10
погода
+12.5°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 01:05
пробки
0/10
погода
+12.5°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
вчера 23:05
проиcшествия

Сосна рухнула на машины на парковке у Заельцовского парка

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black
Подпишитесь на Telegram-канал

На парковке возле Заельцовского парка произошел инцидент с падением крупного дерева.

Огромная сосна рухнула на припаркованные автомобили, в результате чего повреждения получили как минимум три машины. Об этом пишет телеграм-канал ACT-54 Black. Наибольшие разрушения коснулись минивэна Honda Freed, у которого была сильно деформирована крыша.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако, как отмечают очевидцы, неприятный случай определенно омрачил отдых горожан, и вряд ли посетители парка вернутся домой в хорошем настроении после такой прогулки.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.