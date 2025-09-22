Сосна рухнула на машины на парковке у Заельцовского парка

На парковке возле Заельцовского парка произошел инцидент с падением крупного дерева.

Огромная сосна рухнула на припаркованные автомобили, в результате чего повреждения получили как минимум три машины. Об этом пишет телеграм-канал ACT-54 Black. Наибольшие разрушения коснулись минивэна Honda Freed, у которого была сильно деформирована крыша.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако, как отмечают очевидцы, неприятный случай определенно омрачил отдых горожан, и вряд ли посетители парка вернутся домой в хорошем настроении после такой прогулки.