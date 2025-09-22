Студентка НГУ заметила эксгибициониста в лесу Академгородка

Оказалось, что неизвестный мужчина занимается непристойностями, наблюдая за мимо проходящими девушками.

Около территории Новосибирского государственного университета участились эпизоды возмутительного поведения, о чем рассказала одна из учащихся. Согласно её заявлению, эта проблема существует уже давно и затрагивает значительное количество ее однокурсниц.

"Я учусь в НГУ, и дорога до университета проходит через лесопарковую зону, как от железнодорожной платформы, так и от остановки общественного транспорта. Это стало настоящим кошмаром для меня и многих других девушек. В любое время суток, несмотря на погоду, в зарослях постоянно появляется мужчина, одетый во все темное. Он совершает непристойные действия, глядя на проходящих мимо женщин", — поделилась студентка. Она подчеркнула, что действия этого человека явно предумышленные.

По ее словам, он появляется, когда рядом нет мужчин, и специально подходит ближе к тропинке, чтобы его заметили.

"Многие, честно говоря, уже привыкли к этому и даже шутят над этим эксгибиционистом, но ситуация совсем не смешная. Кроме того, от других студенток я узнала, что вечерами рядом с общежитиями НГУ он светит лазерной указкой в окна, а когда девушки смотрят в них – показывает гениталии и снова начинает мастурбировать", — добавила студентка.

Она отметила, что самостоятельно решить эту проблему невозможно, и выразила надежду, что на этого человека "найдется управа". Стоит отметить, что жители Новосибирска уже не раз жаловались на эксгибиционистов. Ранее СМИ сообщали о том, как обнаженный мужчина испугал беременную женщину в Академгородке.