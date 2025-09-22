Студенты СГУГиТ внесли вклад в акцию «Вода России»

20 сентября 2025 года студенты второго курса направления подготовки Экология и природопользование под руководством Анны Луговской приняли участие во Всероссийской акции по отчистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» на территории Центрального пляжа Академгородка. Акция проходила в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», Всероссийского дня чистоты и в честь Года защитника Отечества.

Эковолонтеры лиги «Ветер перемен СГУГиТ» поучаствовали в уборке территории. Общими усилиями собрали 3 машины мусора, утилизацию отходов обеспечило ООО «СпецАвтоХозяйство» города Бердска.

От университета на акции была представлена локация «Экология для каждого», в рамках которой была проведена викторина «Факты про экологию». Участники мероприятия смогли пройти лабиринт и разгадать экологические ребусы.

На подведении итогов акции было вручено благодарственное письмо Минприроды России Анне Луговской, доценту кафедры экологии и природопользования, за вклад в организацию Всероссийской акции «Вода России» в Новосибирской области.

Участие студентов проходило при поддержке Управления по воспитательной работе и молодежной политике СГУГиТ.

– Новосибирское водохранилище – место отдыха для тысяч семей и источник вдохновения для творческих людей. Уборка его берегов помогает восстановить уважение к природе, будущему, себе и друг другу. Благодарю региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству и министерство природных ресурсов и экологии за приглашение. Всем участникам выражаю искреннюю благодарность за неравнодушие! – заместитель Губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.

– Акция прошла очень хорошо – дружной командой из более чем 200 человек мы собрали 20 кубометров мусора. Приятно, что в мероприятии приняли участие и представители Аналитического центра Минприроды России, – рассказала консультант информационно-аналитического отдела минприроды региона Лариса Серова.