сегодня
22 сентября, 12:37
пробки
4/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 11:17
общество

Суд лишил прав виновницу ночного ДТП с самосвалом в Новосибирске

Фото: АСТ-54
ДТП произошло на ул. Кирова в феврале 2025 года. Автоледи за рулем"Ниссан" утверждала, что была трезвой.

Мировой судья признал Иванову Е. виновной за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования. Согласно протоколу, 15 февраля 2025 года Иванова, управляя автомобилем "Ниссан", совершила ДТП, столкнувшись с самосвалом.

После ДТП она покинула стационар, не пройдя освидетельствование. Иванова утверждала, что была трезвой. 19 сентября 2025 года суд назначил ей штраф в размере 45000 рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Постановление не вступило в силу.

Дарья Лапина
Журналист

