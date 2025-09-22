Ученики разрушенной школы №5 под Новосибирском перешли на удаленку

Здание рухнувшей школы было построено в 1937 году, капитальных ремонтов за это время там почти не проводилось.

В городе Татарск, Новосибирской области, ученики школы №5 временно продолжат обучение в онлайн-формате. Первоначально планировалось перевести их в расположенную поблизости школу №9, находящуюся по адресу: ул. Интернациональная, 17А. Данную информацию предоставили представители учебного заведения издательству "АиФ-Новосибирск".

Как известно, 21 сентября произошло частичное обрушение в школе №9. К счастью, инцидент не повлек за собой человеческих жертв. Следует отметить, что постройка школы датируется 1937 годом, и за прошедший период масштабных ремонтных работ практически не проводилось. После произошедшего инцидента, власти региона заявили о намерении переместить всех учащихся в соседнюю школу №9 начиная с 22 сентября.

"Перераспределение учащихся еще не произведено. В скором времени в здании школы будет организовано совещание с участием представителей управления образования, министра и родителей для обсуждения вопроса о дальнейшем распределении учеников. На данный момент ученики продолжают заниматься дистанционно", — сообщили в администрации школы №9.