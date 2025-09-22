В Новосибирске таможня нашла и изъяла нелегальные инструменты на складе маркетплейса

Таможенники в Новосибирске пресекли крупную нелегальную поставку электроинструментов.

Рейд был проведен на одном из складов, обслуживающих маркетплейсы.

В ходе проверки сотрудники Сибирского таможенного управления обнаружили 408 единиц техники известного бренда. В числе изъятой продукции — шуруповёрты, угловые шлифовальные машины («болгарки») и электропилы. Все товары находились в обороте без необходимых документов и соответствующей маркировки.

Как пояснили в ведомстве, подобные нелегальные поставки наносят двойной ущерб. С одной стороны, государственный бюджет недополучает положенные таможенные платежи. С другой стороны, такая продукция, не прошедшая сертификацию, может представлять серьезную опасность для потребителей из-за отсутствия гарантий её качества и безопасности.

Вся партия конфискованного инструмента была временно изъята из оборота до выяснения всех обстоятельств.