сегодня
22 сентября, 18:13
пробки
6/10
погода
+18.5°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня
22 сентября, 18:13
пробки
6/10
погода
+18.5°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 16:17
проиcшествия

В Новосибирске таможня нашла и изъяла нелегальные инструменты на складе маркетплейса

Фото: freepik.com
Таможенники в Новосибирске пресекли крупную нелегальную поставку электроинструментов.

Рейд был проведен на одном из складов, обслуживающих маркетплейсы.

В ходе проверки сотрудники Сибирского таможенного управления обнаружили 408 единиц техники известного бренда. В числе изъятой продукции — шуруповёрты, угловые шлифовальные машины («болгарки») и электропилы. Все товары находились в обороте без необходимых документов и соответствующей маркировки.

Как пояснили в ведомстве, подобные нелегальные поставки наносят двойной ущерб. С одной стороны, государственный бюджет недополучает положенные таможенные платежи. С другой стороны, такая продукция, не прошедшая сертификацию, может представлять серьезную опасность для потребителей из-за отсутствия гарантий её качества и безопасности.

Вся партия конфискованного инструмента была временно изъята из оборота до выяснения всех обстоятельств.

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
