В Новосибирской области стартует волейбольный сезон

В Новосибирске на территории «Локомотив-Арены» прошли торжественные мероприятия в честь старта нового волейбольного сезона.

Праздник был ознаменован несколькими значимыми событиями, подчеркивающими развитие клуба и любовь к волейболу в регионе. Об этом сообщили на официальном сайте Минспорта региона.

На паровозе-памятнике у арены открыли памятные знаки, символизирующие победную историю волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск». Перед входом в спортивный комплекс установили скульптуру талисмана команды — Локоса, которая ранее украшала Михайловскую набережную. Кроме того, возле озера Верховое появились новые площадки для пляжного волейбола, где прошли показательные игры молодежной команды. Территорию вокруг озера продолжают благоустраивать, устанавливая деревянный настил и трибуны.

С началом сезона участников мероприятия поздравил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. Он передал поздравления от губернатора Андрея Травникова и отметил, что волейбол в регионе стал по-настоящему массовым видом спорта, которым занимаются около 30 тысяч человек. «Дети идут в секции, потому что есть победные традиции, есть кумиры и есть результаты», — подчеркнул министр.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай добавил, что новые экспозиции будут служить источником вдохновения как для команды и болельщиков, так и для юных спортсменов.

Новый сезон для «Локомотива» начнется уже 24-26 сентября домашними матчами в рамках Кубка Победы, где сыграют восемь лучших команд прошлого чемпионата России. Команда готовится к играм практически в полном составе. К старту турнира еще не успеют присоединиться два новичка-легионера — болгарин Симеон Николов и бельгиец Сэм Деру, которые выступают за свои сборные на чемпионате мира.

Капитан команды Ильяс Куркаев заявил, что коллектив готов к сезону эмоционально и физически. «Первый домашний матч хочется начать позитивно. Для Новосибирска развитие инфраструктуры для занятий волейболом очень важно — здесь любят волейбол», — сказал спортсмен.

Напомним, ВК «Локомотив» является обладателем Кубка России–2025, чемпионом России 2020 года и победителем Лиги чемпионов 2013 года.