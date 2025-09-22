В Новосибирской областной инфекционной больнице заняты свыше 400 коек

Врачи активно спасают пациентов.

информацию озвучил глава регионального Минздрава, Ростислав Заблоцкий, в понедельник, 22 сентября, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

«Мы наблюдаем рост числа обращений и заболеваемости в сентябре. Новая инфекционная больница, введенная в эксплуатацию в текущем году, играет важную роль. Мы перенаправляем туда дополнительные потоки больных с различными патологиями», – отметил Ростислав Заблоцкий.

По его словам, в данный момент в стационаре получают необходимую медицинскую помощь свыше 400 человек.