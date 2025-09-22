82.76% -1.2
сегодня 13:17
общество

В Прокуратуре заявили, что в обследовании рухнувшей в Татарске школы участвовали специалисты не всех профилей

Фото: МЧС
Учебное заведение введено в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад.

В Татарске прокуратура выявила нарушения при приемке школы Nº 5, введенной в эксплуатацию в 1937 году и давно не ремонтировавшейся, несмотря на признание ее готовой к учебному году комиссией.

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Татарского района из-за необъективной оценки безопасности школы. Обучающиеся переведены на дистанционное обучение с последующим распределением по другим школам.

Прокуратура проверит действия должностных лиц школы, учредителя, министерства образования и контрольно-надзорных ведомств. В регионе организована проверка безопасности всех школ, особенно тех, что эксплуатируются более 50 лет.

Прокуратура контролирует соблюдение прав детей на образование.

Дарья Лапина
Журналист

