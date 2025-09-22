82.76% -1.2
сегодня 14:57
общество

В трех селах Новосибирской области введен карантин из-за бешенства

Фото: Сиб.фм
Два населенных пункта в Искитимском районе, третий в Купинском.

В связи с обнаруженными случаями бешенства в трех населенных пунктах Новосибирской области введены карантинные мероприятия. Информация об этом опубликована в соответствующих распоряжениях на официальном сайте правительства области.

В деревне Мальково Купинского района, а также в поселке Рощинском и селе Тальменка Искитимского района, с 22 сентября и до 19 ноября текущего года будут действовать ограничения, связанные с карантином.

В период действия карантина на указанных территориях введены следующие запреты:

оказание ветеринарной помощи заболевшим животным, подверженным заражению; посещение зон заражения посторонними лицами; вывоз и ввоз животных, подверженных заражению, за исключением случаев вакцинации; перемещение животных, подверженных заражению; снятие шкур с трупов животных, подверженных заражению; организация и проведение ярмарочных мероприятий; осуществление отлова диких животных с целью перемещения в зоопарки.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
