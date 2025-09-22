Жительницам Новосибирска рассказали, как и где увеличить грудь без повреждений и видимых следов

По данным клиники доктора Рогажинскас, 85% россиянок недовольны своей грудью, но боятся изменений. Женщины стесняются маленького размера и потери формы после кормления и 30 лет. Какие еще проблемы решает пластика груди?

Доктор медицинских наук, пластический хирург и главный врач клиники Петр Рогажинскас первую операцию по увеличению груди провел 30 лет назад. В ходе своей практики он разработал и запатентовал две авторские методики, которыми пользуется при проведении операций.

Какие проблемы решает пластика груди?

В клинику доктора Рогажинскас обращаются с разными проблемами. Среди них —эстетическая неудовлетворенность формой или размером молочных желез, асимметрия и птоз. Порой с возрастом и после кормления грудь теряет свою упругость и становится более дряблой и обвисшей. По словам специалиста, пациентки стесняются своего тела и принимают решение сделать пластику.

Другая потребность женщин — это реконструкция груди. Во время лечения онкологии и других болезней может возникнуть потребность частичного или полного удаления молочных желез. Оказавшиеся в такой ситуации жительницы Новосибирска могут восстановить грудь с помощью маммопластики в клинике доктора Рогажинскас. После операции рубцы не остаются.

Как происходит подготовка к операции?

Сначала нужно получить консультацию у пластического хирурга. Это необходимо для сбора анамнеза и определения стоимости процедуры. Пациенткам также необходимо сдать все требующиеся для проведения операции анализы. Пройти диагностику состояния здоровья на наличие противопоказаний и получить разрешение к хирургическому вмешательству можно в одном месте. Все эти услуги оказывают прямо в клинике доктора Рогажинскас.

Маммопластика противопоказана несовершеннолетним, людям с онкологическими и инфекционными заболеваниями, симптомами гриппа и ОРВИ, беременностью, сахарным диабетом и серьезными отклонениями в результате предоперационных анализов.

Специалисты клиники ответят на все интересующие вопросы.

