сегодня 12:38
общество

﻿В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из транспорта

В Государственной Думе выступили с инициативой ввести законодательный запрет на принудительную высадку из общественного транспорта пожилых людей старше 75 лет, которые не смогли оплатить проезд.

Как сообщает VSE42.RU со ссылкой на РИА «Новости», автором законопроекта стала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Она отметила, что в настоящее время закон уже защищает от высадки детей до 16 лет и инвалидов I группы. По ее мнению, эту норму необходимо распространить и на пенсионеров, как на одну из наиболее социально уязвимых категорий граждан.

«Реализация данной инициативы сможет укрепить защиту прав и интересов пожилых граждан и станет свидетельством реальной заботы о старшем поколении», — заявила Лантратова.

Ожидается, что новый запрет поможет избежать ситуаций, когда пожилые люди, забывшие проездной или не имеющие при себе денег, оказываются в трудной и потенциально опасной ситуации, будучи высаженными из автобуса или троллейбуса.

Валерия Ким
Журналист

