65% новосибирцев сталкивались с телефонными мошенниками

По данным приложения Kaspersky Who Calls, за первые восемь месяцев 2025 года с подозрительными звонками от мошенников столкнулись 65% жителей Новосибирской области.

Этот показатель демонстрирует тревожный рост: годом ранее, в 2024-м, с подобными атаками сталкивались 58% пользователей. Уровень мошеннической активности в регионе практически сравнялся с общероссийским, где за аналогичный период жертвами телефонных аферистов стали 64% граждан.

Специалисты отмечают, что методы злоумышленников постоянно усложняются. Как пояснил Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России, аферисты активно используют техники социальной инженерии, тщательно маскируясь под доверенных лиц. Они могут представляться сотрудниками банков, следователями или даже взволнованными родственниками, попавшими в сложную ситуацию.

Повод для звонка часто кажется безобидным — от подтверждения доставки цветов до обсуждения замены домофона в подъезде. Однако, как подчеркивают эксперты, конечная цель у таких схем всегда одна — обманным путем получить доступ к банковским счетам или конфиденциальной информации жертвы.