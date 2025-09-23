82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 20:11
пробки
4/10
погода
+12.8°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
сегодня 19:16
общество

65% новосибирцев сталкивались с телефонными мошенниками

Фото: istockphoto.com
По данным приложения Kaspersky Who Calls, за первые восемь месяцев 2025 года с подозрительными звонками от мошенников столкнулись 65% жителей Новосибирской области.

Этот показатель демонстрирует тревожный рост: годом ранее, в 2024-м, с подобными атаками сталкивались 58% пользователей. Уровень мошеннической активности в регионе практически сравнялся с общероссийским, где за аналогичный период жертвами телефонных аферистов стали 64% граждан.

Специалисты отмечают, что методы злоумышленников постоянно усложняются. Как пояснил Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России, аферисты активно используют техники социальной инженерии, тщательно маскируясь под доверенных лиц. Они могут представляться сотрудниками банков, следователями или даже взволнованными родственниками, попавшими в сложную ситуацию.

Повод для звонка часто кажется безобидным — от подтверждения доставки цветов до обсуждения замены домофона в подъезде. Однако, как подчеркивают эксперты, конечная цель у таких схем всегда одна — обманным путем получить доступ к банковским счетам или конфиденциальной информации жертвы.

0
Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
