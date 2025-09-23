8000 жителей Новосибирска рискуют стать алкоголиками

Сибиряков с риском развития алкоголизма направили к наркологу.

В период с начала января по конец июня 2025 года было проведено анкетирование среди 651 510 граждан. По результатам опроса 8176 человек были рекомендованы к посещению врача-нарколога для получения консультации.

В качестве профилактических мер применяются информационно-просветительские беседы о здоровом образе жизни, образовательная инициатива «Школа ответственного вождения», распространение видеоматериалов, демонстрирующих негативное воздействие алкоголя, а также консультации для семей. Кроме того, ведется диспансерный учет, сообщает Om1 Новосибирск.

В соответствии с планом «Модернизация системы здравоохранения Новосибирской области до 2030 года» запланированы работы по обновлению наркологического диспансера. Это создаст возможности для открытия отделения экстренной наркологической помощи и расширения коечного фонда.

Для координации деятельности, направленной на снижение употребления алкогольной продукции и популяризацию здорового образа жизни, в области сформирована межведомственная комиссия, занимающаяся разработкой соответствующих мероприятий.