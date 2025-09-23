82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 07:18
сегодня 05:30
общество

Агроном Шубина назвала обязательные осенние работы на даче в Новосибирске

Теплый сентябрь создает идеальные условия для новосибирских дачников, чтобы завершить сезон и заложить основу для будущего урожая.

О ключевых задачах на этот период рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Как отметила эксперт, сентябрь — это финишная прямая в сборе урожая, ради которого садоводы трудились все лето. В ближайшее время предстоит убрать морковь и редьку. Спешить с этим агроном не советует: благодаря теплой погоде корнеплоды могут дольше оставаться в земле, продолжая набирать массу.

После уборки овощей освободившиеся грядки необходимо перекопать. Здесь Людмила Шубина дает важный совет: не стоит стремиться разбивать комья земли до мелкого состояния. Достаточно просто перевернуть пласт почвы — и оставить его в таком виде до следующего сезона. Это благоприятно скажется на будущем урожае.

Еще одной важной осенней работой является внесение удобрений. Для плодово-ягодных культур подойдет корневая подкормка хлористым калием или кальциевой селитрой (30 г на квадратный метр). Для взрослого дерева норма составляет 2-3 стакана такого удобрения. Альтернативой может служить обычная древесная зола.

Денис Дычаковский
Журналист

