Анна Терешкова стала руководителем фракции ЛДПР в Законодательном собрании Новосибирской области

ЛДПР сформировала фракцию в Законодательном собрании Новосибирской области. Первая сессия с участием депутатов восьмого созыва назначена на 25 сентября.

«Состав фракции ЛДПР: Александр Бойko, Елена Гладышева, Владимир Мартыненков и я — Анна Терешкова. Однопартийцы избрали меня руководителем фракции. Благодарю вас за доверие!», – написала Анна Васильевна в своем Telegram-канале.

Заместителем руководителя фракции стал Александр Бойkо. Руководителем аппарата фракции назначен Никита Столповский. Первая сессия определит состав комитетов Законодательного собрания.