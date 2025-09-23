82.76% -1.2
общество

Депутат из Новосибирской области попался на взятке в 3 млн рублей

Фото: СК РФ по НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

Народный избранник обещал знакомому за кругленькую сумму повлиять на уголовное дело, но не успел.

Депутат из Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ по НСО.

По данным источника Сиб.фм, речь идёт о депутате Андрее Дарвине.

На данный момент известно, что чиновник обещал знакомому за 3 миллиона рублей повлиять на уголовное дело, но связей не имел. Деньги были переданы 14 ноября 2024 года, после чего депутата задержали.

Следствие продолжается.

Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

