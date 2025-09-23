Два года условно получили сотрудницы «Магнита» в Новосибирске за хищение средств из кассы

За месяц аферы сотрудницам магазина удалось присвоить почти 20 тысяч рублей.

Купинский районный суд Новосибирской области признал Ковальчук Е.В. (товаровед) и Кулешову И.М. (продавец "Магнита") виновными в присвоении (ч.3 ст.160 УК РФ). Они похитили 19036,99 рублей с 21 января по 10 февраля 2025 года, удаляя товарные позиции из чеков и забирая наличные.

Хищения выявлены проверкой, ущерб возмещен. Подсудимые вину признали, от показаний отказались. Суд приговорил Ковальчук и Кулешову к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года каждой. Приговор не вступил в силу.