82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 14:59
пробки
4/10
погода
+17.2°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 14:59
пробки
4/10
погода
+17.2°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
сегодня 13:37
общество

Два года условно получили сотрудницы «Магнита» в Новосибирске за хищение средств из кассы

Фото: pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

За месяц аферы сотрудницам магазина удалось присвоить почти 20 тысяч рублей.

Купинский районный суд Новосибирской области признал Ковальчук Е.В. (товаровед) и Кулешову И.М. (продавец "Магнита") виновными в присвоении (ч.3 ст.160 УК РФ). Они похитили 19036,99 рублей с 21 января по 10 февраля 2025 года, удаляя товарные позиции из чеков и забирая наличные.

Хищения выявлены проверкой, ущерб возмещен. Подсудимые вину признали, от показаний отказались. Суд приговорил Ковальчук и Кулешову к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года каждой. Приговор не вступил в силу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.