сегодня 11:44
общество

Экс-директора коммунальной службы будут судить за смерть слесаря в Новосибирске

Фото: СК РФ по НСО
Сибиряк скончался в ходе очистки лотка в приёмном резервуаре канализационной-насосных станций. Упал в обморок из-за недостатка кислорода и умер.

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о халатности бывшего директора коммунальной службы, повлекшей смерть слесаря. Директор, нарушив правила охраны труда, не обеспечил работников средствами защиты и допустил бригаду к работам в опасном пространстве без наряда-допуска.

2 августа 2024 года при осмотре и очистке резервуара канализационной станции слесарь потерял сознание и скончался из-за недостатка кислорода и загазованности. Уголовное дело направлено в суд.

Дарья Лапина
Журналист

