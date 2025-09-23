Крупный пожар произошел в зоопарке Новосибирска 23 сентября

Крупный пожар произошел на территории новосибирского зоопарка.

По информации очевидцев, огонь охватил значительную площадь.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, пожарные подразделения ликвидируют возгорание двух зданий. На месте работают более 30 сотрудников спасательного ведомства и 10 единиц специальной техники. По предварительным данным, огнем повреждены вольеры, в которых содержались дикие быки, козы и пятнистые олени.

По сведениям источника телеграм-канала «База», в результате происшествия есть погибшие животные. В настоящее время обстоятельства и последствия пожара выясняются.