82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 00:59
пробки
0/10
погода
+9.8°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 00:59
пробки
0/10
погода
+9.8°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
вчера 23:27
проиcшествия

Крупный пожар произошел в зоопарке Новосибирска 23 сентября

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black
Подпишитесь на Telegram-канал

Крупный пожар произошел на территории новосибирского зоопарка.

По информации очевидцев, огонь охватил значительную площадь.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, пожарные подразделения ликвидируют возгорание двух зданий. На месте работают более 30 сотрудников спасательного ведомства и 10 единиц специальной техники. По предварительным данным, огнем повреждены вольеры, в которых содержались дикие быки, козы и пятнистые олени.

По сведениям источника телеграм-канала «База», в результате происшествия есть погибшие животные. В настоящее время обстоятельства и последствия пожара выясняются.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.