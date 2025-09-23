Кто такой генерал Лапин: что известно, почему ушел в отставку, кто помешал закончить СВО за месяц?

Официальные комментарии от Минобороны РФ по поводу увольнения Лапина пока не поступали.

Стало известно об отставке генерал-полковника Александра Лапина с военной службы, ранее возглавлявшего Ленинградский военный округ. Об этом информирует РБК, ссылаясь на собственные источники. На должность командующего ЛенВО назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.

Официальные комментарии от Минобороны РФ по поводу увольнения Лапина пока не поступали. Ранее портал «Татар-информ» также сообщал со ссылкой на источник, что экс-командующий ЛенВО может получить должность помощника главы Татарстана Рустама Минниханова.

По информации издания, «Генерал-полковник, вероятно, будет отвечать за вопросы, касающиеся набора контрактников, поддержки участников СВО и их семей, социальной адаптации и медицинской помощи ветеранам, а также интеграции вернувшихся военнослужащих в гражданскую жизнь.»

Рустам Минниханов 19 сентября официально вступил в должность главы Татарстана после победы на выборах.

Александр Лапин родился в Казани в 1964 году. Получил образование в Казанском высшем танковом командном училище (1988), Военной академии бронетанковых войск им. Р. Я. Малиновского (1997) и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2009). В 2020 году прошел переподготовку.

С 2009 по 2012 год занимал должность заместителя командующего 58-й армией Северо-Кавказского (позже Южного) военного округа. В период с 2012 по 2014 год командовал 20-й гвардейской армией Западного округа, штаб которой располагался в Воронеже. С 2014 по 2017 год занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа в Хабаровске.

В 2017 году был назначен начальником штаба российской группировки в Сирии, а затем, в ноябре того же года, возглавил Центральный военный округ. С октября 2018-го по январь 2019-го руководил российскими силами в Сирии.

В 2022 году Александр Лапин командовал Центральным военным округом, а также группировкой войск «Центр» в рамках спецоперации на Украине.

Впоследствии Лапин занял должность начальника Главного штаба и первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. Затем возглавил Ленинградский военный округ и командовал группировкой «Север».

Под его командованием войска вели бои за Волчанск, оборонялись и участвовали в освобождении Курской области, а также в создании буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

Рамзан Кадыров критиковал Лапина, возлагая на него ответственность за отступление российских войск из Красного Лимана и прорыв обороны в районе Терны, Торского и Ямполовки.

Также Лапина критиковали за неудачи при взятии Чернигова и переправе через Северский Донец у Белогоровки, где русские войска понесли значительные потери.

Евгений Пригожин, руководивший ЧВК «Вагнер», поддержал критику в адрес генерала.

Военный блогер Юрий Подоляка, комментируя назначение Евгения Никифорова на пост командующего ЛенВО, возложил на Лапина ответственность за вторжение в Курскую область.

Аслан Нахушев утверждает, что генерал мог завершить СВО еще в марте 2022 года при определенных условиях, ссылаясь на некий приказ, который, по его словам, был иным.