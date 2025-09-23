82.76% -1.2
сегодня 16:32
общество

Мэрия выделила 35 млн на ремонт опасной лестницы к вокзалу «Новосибирск-Южный»

Фото: Дмитрий Морозов
Новосибирск заключил контракт на капитальный ремонт подпорной стены и лестницы к вокзалу «Новосибирск-Южный». Это следует из ответа мэрии на запрос Сиб.фм.

«Между МКУ «Гормост» и ООО «ГРИНЛАЙН» заключен муниципальный контракт от 15.09.2025 на выполнение работ по капитальному ремонту подпорной стенки и лестничного спуска к вокзалу Новосибирск-Южный. Объект планируется к сдаче в контрактные сроки до 30 июня 2026 года», — сообщили в мэрии.

Из ответа мэрии следует, что лестница ранее капитально не ремонтировалась, стоимость контракта составила 35,5 миллионов рублей.

12 сентября читатель Сиб.фм Дмитрий Морозов показал плачевное состояние подъема с вокзала, назвав его «полосой препятствий». Контракт на ремонт лестницы «Гормост» заключил спустя три дня.

Виктор Бобровников
Главный редактор

