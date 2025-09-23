Мощнейшая магнитная буря придет в Новосибирск 23 сентября

По данным Gismeteo, пик геомагнитной активности придется в период с 1:00 до 9-10 утра.

Эксперты предостерегают о вероятных сбоях в функционировании систем спутниковой навигации, средств радиокоммуникации и электроэнергетических сетей. Жителям городов советуют подготовиться к вероятным кратковременным прекращениям подачи электроэнергии и, если возможно, перенести запланированные длительные поездки.

Работники медицинской сферы призывают людей, чувствительных к изменениям погоды, проявлять повышенную бдительность. Во время магнитной бури могут наблюдаться цефалгии, нарушения сна, колебания кровяного давления и ухудшение общего состояния здоровья. Доктора советуют соблюдать режим дня, избегать нервного перенапряжения, ограничить физическую активность, а также потребление кофеинсодержащих и спиртных напитков.

Несмотря на возможные неудобства, данное явление может предоставить жителям уникальную возможность наблюдать редкое для данной местности зрелище – полярное сияние.