На площади Кирова в Новосибирске кроссовер столкнулся с грузовиком

ДТП создало временный затор на данном участке дороги.

Вчера в Новосибирске, на площади Кирова, около полудня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Suzuki, типа кроссовер, и грузового автомобиля «КамАЗ». Инцидент случился, когда Suzuki съезжал с кольцевой развязки в направлении улицы Петухова. Информация об этом была предоставлена ГКУ НСО ЦОДД.

Удар пришелся в боковую часть легкового автомобиля, вызвав значительные повреждения кузова. КамАЗ, в свою очередь, получил незначительные повреждения передней части.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

В результате ДТП на площади Кирова образовалась пробка.