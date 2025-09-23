82.76% -1.2
сегодня
23 сентября, 13:14
пробки
4/10
погода
+16.3°C
курсы валют
usd 84.01 | eur 98.96
сегодня 11:57
общество

На складе новосибирского маркетплейса обнаружили нелегальную партию инструментов

Фото: pixabay.com
В ходе проверки было выявлено 408 единиц техники популярного бренда.

В Новосибирске на территории складского комплекса одного из онлайн-магазинов сотрудники таможенной службы провели инспекцию, в результате которой была выявлена значительная партия электроинструментов, не имеющих надлежащих документов и опознавательных знаков.

В процессе осмотра было обнаружено 408 единиц техники известной торговой марки. В числе изъятых товаров оказались дрели-шуруповёрты, углошлифовальные машины и электрические пилы.

Как заявили представители Сибирского таможенного управления, подобные незаконные ввозы создают двойную проблему. С одной стороны, государство несёт убытки в виде неуплаченных таможенных сборов. С другой стороны, товары, не прошедшие сертификацию, могут представлять опасность для потребителей, так как их качество не подтверждено.

Вся выявленная продукция временно снята с реализации.

Дарья Лапина
Журналист

