Новосибирская область снова возглавила Сибирь по обороту розничной торговли

По итогам семи месяцев 2025 года Новосибирская область подтвердила лидерство в Сибирском федеральном округе по обороту розничной торговли.

Объём розничного товарооборота достиг 680 миллиардов рублей, показав рост на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика также наблюдается в сфере общественного питания, оборот которой превысил 40 миллиардов рублей, увеличившись на 2,2%. Инфраструктура торговли региона включает более 34 тысяч торговых объектов, свыше 12 тысяч магазинов и 2,5 тысячи предприятий общепита.

Как отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Дмитрий Гришунин, современная розничная торговля вышла далеко за рамки традиционных магазинных полок, включив цифровые технологии, онлайн-каналы и социальные сети. Для сохранения лидирующих позиций правительство области создаёт условия для развития всех форматов, поддерживая локальных производителей, внедряя цифровые решения и борясь с нелегальным оборотом продукции. Эта работа направлена на формирование прозрачного и конкурентоспособного рынка, отвечающего интересам потребителей.

Значительную роль играет развитие интернет-торговли, оборот которой в 2025 году превысил 92 миллиарда рублей. При содействии властей успешно реализуется проект «Сделано в Новосибирской области» на таких маркетплейсах, как Ozon и МегаМаркет. На этой площадке представлено более 30 тысяч товаров и около 50 брендов из разных категорий.

Особое внимание уделяется противодействию нелегальной торговле. В регионе действуют комиссия по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции под руководством губернатора Андрея Травникова и межведомственная комиссия по противодействию незаконной реализации горюче-смазочных материалов. Повысить прозрачность и безопасность рынка помогает активное внедрение цифровой маркировки и участие в федеральной системе «Честный знак».